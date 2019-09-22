مستشارفي الخدمات النيابية لـ

2019/09/22 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مستشار لجنة الخدمات النيابية هاتف الركابي، اليوم الاحد، ما جرى للطفلة بتول جريمة قتل متعمد ولم اجد اي استجواب بشأن قضية الطفلة

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