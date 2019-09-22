2019/09/22 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أكد المتحدث بأسم نقابة الاطباء جاسم الغراوي، اليوم الاحد، ان الاطباء يعانون من النظام الصحي وتوجيه التهم دون دليل امر غير صحيح.
وقال الغراوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الاطباء لـ"العهد": الصحة لا تستطيع تقديم سوى 30% من احتياجات المواطن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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