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نقابة الاطباء لـ"العهد": الصحة لا تستطيع تقديم سوى 30% من احتياجات المواطن


نقابة الاطباء لـ
2019/09/22 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

أكد المتحدث بأسم نقابة الاطباء جاسم الغراوي، اليوم الاحد، ان الاطباء يعانون من النظام الصحي وتوجيه التهم دون دليل امر غير صحيح.

وقال الغراوي

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