نقابة الاطباء لـ

2019/09/22 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد المتحدث بأسم نقابة الاطباء جاسم الغراوي، اليوم الاحد، ان الاطباء يعانون من النظام الصحي وتوجيه التهم دون دليل امر غير صحيح.

وقال الغراوي

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