2019/09/22 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن وقوع هجمات بطائرات مسيرة على قواطعه في الانبار

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