2019/09/22 | 22:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسبانيول 1✖️3 ريال سويسداد ..
(اهداف المباراة)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيول 1✖️3 ريال سويسداد .. (اهداف المباراة)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
(اهداف المباراة)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيول 1✖️3 ريال سويسداد .. (اهداف المباراة)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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