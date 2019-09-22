منتخبنا الوطني يلاقي لبنان والسعودية ودياً

2019/09/22 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يشد منتخبنا الوطني لكرة الصالات الرحال صباح يوم غد الاثنين، متوجها الى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لاقامة معسكر تدريبي يستمر عشرة أيام، يخوض من خلاله مباراتين وديتين مع منتخب لبنان، قبيل الدخول في منافسات بطولة تصفيات كأس آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا وكأس العالم، التي تنطلق مجرياتها منتصف شهر تشرين الأول المقبل في البحرين .

ووضعت قرعة تصفيات المنطقة الغربية المؤهلة لبطولة امم اسيا 2020 لكرة الصالات منتخبنا الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات البحرين والامارات وفلسطين والكويت.

ويشارك في التصفيات 31 منتخبا وطنيا، تم توزيعها على أربع مناطق جغرافية (الشرق، الغرب، آسيان، الجنوب والوسط الآسيوي).

كما من المقرر ان يتوجه المنتخب الوطني الى السعودية في الرابع من الشهر المقبل، بناء على دعوة وجهت له لخوض لقائين تجريبين مع الأخضر السعودي .

وكان منتخب اسود الرافدين للصالات، قد بدأ رحلة اعداد منذ شهر تقريبا، تخللتها إقامة عدة معسكرات داخلية.

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