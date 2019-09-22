قضاء تلكيف يشهد معرضاً متنوّعاً يعزّز حقوق المرأة في المجتمع

2019/09/22 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية العراقية لقرار مجلس الامن الدولي 1325 أقامت جميعة نساء بغداد ورشة تعريفية حول قرار مجلس الأمن الدولي 1325 لسنة 200 الذي ينصّ على “المرأة ، الأمن ، السلام” بالتعاون مع قائممقامية قضاء تلكيف في مبنى القائممقامية.بدأت الورشة بكلمة لقائممقام قضاء تلكيف السيد …

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