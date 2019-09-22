2019/09/22 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _dKjKndyzGE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كادر حديث الملاعب يهدي الشرطة هذا العمل و نجوم الشرطة السابقين يبعثون رسائل الى الفريق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كادر حديث الملاعب يهدي الشرطة هذا العمل و نجوم الشرطة السابقين يبعثون رسائل الى الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).