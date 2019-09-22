2019/09/22 | 23:22

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صالح يبحث مع بومبيو تصفير الخلافات بما يخدم استقرار المنطقة

تأریخ التحریر: : 2019/9/22 23:21

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