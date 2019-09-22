التحقيق بقضايا فساد في مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر

2019/09/22 | 23:26

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باشر جهاز الكسب غير المشروع التابع للحكومة المصرية التحقيق في قضية تجاوزات مالية بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد أن ضبطت الرقابة الإدارية عددا من

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