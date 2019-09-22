2019/09/22 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العباس ع 00 وكرامات الرجال(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

ياقاصدَ العباسِ ع 00 ياحاملَ الهمينْ بظهره 00أمّارةُ القوسينْ قد ضاقَ ذرعا بكربةٍ حنظلُها مرٌّ على الأنفاسِ ** ياقاصدَ العباس ِع يالامساً شباكهُ مناديا لفارسٍ 00مامثله في الدنيا ، يشقُّ غبارَ الموت من حولِه 00 بزحمةِ الفرسانْ تنزاح عن طريقه الجبالُ ، والوديانْ من حولِه الآلافُ 00 كأنهم في قبضةِ الأضراسِ ** ياقاصدَ العباسِ ع ! جبينُه ظهيرةٌ حمراءْ وحظُّه نعامة بتراءْ قالوا لهُ: في حومةِ العباسْ ع : قاضٍ ، وعدلٌ ، ومحكمة، وحشرٌ جنودْ 00 ملائكٌ شهودْ فإذهبْ 00 تجدهُ بطلعةِ العملاقْ مامثله بشرٌ على الإطلاقْ يمسحُ دموع الرجالْ اذا هزمتهم الصواعقُ في مطباتِ المُحالْ فاذهبْ00 تجدهُ : قمرا 00 فؤادا شموعا 00 طفوفا 00 دموعا 00 حيارى غيارى إخاءً00 وفاءً محبةً 00 فاضتْ بأقداسِ ** ياقاصدَ العباسِ! يشكو لظى السُّراقْ يشكو أذى الأعماقْ من مارقٍ من عاقْ يشكو لظى الأرزاقْ اذهبْ 00 هناكْ 00 تلقَ سناكْ تلقَ الذخائر 00 من بعدِ إفلاسِ! ياقاصدَ العباسِ 00 ياقاصدَ العباسِ! 22/9/ 2019م

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(1) مناسبة القصيدة 00 حلول شهر محرم ، وكرامات العباس ع كما رواها الرواة ، ومنهم الحاج ( ابو مجيد) (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

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