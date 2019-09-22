بعد إصابته بمرض نادر.. شاب يجري تجارب على نفسه ويجد العلاج

2019/09/22 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد أن ساءت حالته الصحية بشكل مفاجئ واقترب من الموت أكثر من مرة، قرر شاب أميركي إيجاد حل طبي بنفسه لمرضه النادر، ومساعدة

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