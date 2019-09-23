دعوة حكومية لمرضى السرطان بخصوص قطع أراضي

2019/09/23 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد دعوة لمرضى السرطان بخصوص

شمولهم بقطع أراضي مخصصة لهم.

وقال عضو اللجنة ماجد الساعدي في تصريحات له" ان "قرار

مجلس الوزراء السابق بخصوص توزيع قطع أراضي لمرضى السرطان قد دخل

حيز التنفيذ منذ إقراره وعلى المستفيدين مراجعة مديريات بلديات

اطراف بغداد مصطحبين معهم المرسوم الخاص به".

وأشار الى ان "مباشرة المشمولين بتعيينات مديريات تربية بغداد

ومراجعاتهم بعد صدور الأوامر الادارية والمرسوم الخاص بهم".

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