2019/09/23 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

تستضيف وزارة النقل العراقية اجتماعات اللجنة العراقية التشيكية في بغداد بدورتها الثالثة المزمع عقدها اليوم الاثنين وتستمر لمدة يومين.

وذكر بيان للوزارة تلقت «الصباح»، نسخة منه، ان «الاجتماع سيكون برئاسة الوكيل الفني للوزارة طالب بايش وبحضور اعضاء اللجنة وممثلي الوزارات ورؤساء اتحادات القطاع الخاص».

ونقل البيان عن الوكيل الفني للوزارة طالب بايش قوله: ان «العراق لديه رغبة بتجديد مذكرة التفاهم بشأن منح سمات الدخول الى براغ عن طريق مكاتب شركة الخطوط الجوية العراقية الموجودة داخل العراق وخارجه مما يشجع تنشيط السياحة وكذلك تبادل العمل التجاري خصوصا الشحن الجوي والبضائع على متن الطائرات العراقية», مؤكدا «استعداد العراق للتعاون في مجال تفعيل خطوط نقل البضائع برا وتقديم مذكرة تفاهم لاجراء التسهيلات والخدمات اللازمة».

وأضاف ان «عمل هذه اللجنة يختص بتوطيد العلاقات الثنائية واواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيزها في القطاعات الاقتصادية والمالية والثقافية التي سيتم تدارسها خلال اجتماعات اللجنة العراقية التشيكية المشتركة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. النقل تستضيف اجتماعات اللجنة «العراقية ـ التشيكية») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. النقل تستضيف اجتماعات اللجنة «العراقية ـ التشيكية») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).