ريال مدريد يداوي جراحه الأوروبية بالفوز على اشبيلية

2019/09/23 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق فريق ريال مدريد فوزاً مثيراً وصعباً على حساب نظيره فريق أشبيلية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "راموس سانشيز بيزخوان" بنتيجة 1-0 ، في الجولة الخامسة من الليغا، ليعوض الفريق الملكي خسارته بدوري الابطال بثلاثية امام باريس سان جيرمان.

وسجل كريم بنزيما هدف الفوز للريال برأسية بعد كرة عرضية من كارفخال في الدقيقة 64.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده الى 11 نقطة في الصدارة بجانب غرناطة، في حين تجمد رصيد أشبيلية عند 10 نقاط في المركز الثالث.

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