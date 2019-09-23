2019/09/23 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة والهند تخططان لإجراء أول تدريبات عسكرية مشتركة في تاريخ علاقاتهما، في شهر نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مدينة هيوستن (ولاية تكساس) أثناء لقاء عقده ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مع مواطنين أمريكيين من أصول هندية: "لقد قمنا بإنشاء القوات الفضائية في الولايات المتحدة.



وتعاوننا وثيق مع الهند في مجال الفضاء.



وفي نوفمبر، ستظهر الولايات المتحدة والهند تقدما ملموسا في تعاونهما العسكري بإجراء أول تدريب عسكري مشترك بينهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن عن إجراء أول تدريب عسكري مشترك مع الهند في نوفمبر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن عن إجراء أول تدريب عسكري مشترك مع الهند في نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).