الحشد يصدر توضيحا بشأن وقوع هجمات بطائرات مسيرة على قواطعه

2019/09/23 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، الأحد، وقوع أي استهداف بطائرات مسيرة لقطعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، مؤكدا أن الانباء التي أثيرت بهذا الشأن عارية عن الصحة.وقال الربيعي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "في تمام الساعة 0100 صباحا سمعنا دوي انفجار في منطقة المرصنات غرب الانبار قرب مقر ...

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