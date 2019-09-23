رئيس الجمهورية يؤكد لبومبيو ضرورة تفادي التصعيد ونبذ الحرب

2019/09/23 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في مقر إقامته في نيويورك اليوم الاحد، وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو

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