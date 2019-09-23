القبض على ارهابي شرق كركوك

2019/09/23 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية ، القبض على احد العناصر المهمة بتنظيم داعش الارهابي.

وقال في تصريح له: وفقا

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