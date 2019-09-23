2019/09/23 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TskSHQbYfGs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. والد الطفلة بتول : حصلت الموافقة على السدية لكن تم منع الاوكسجين من الصعود بالطائرة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. والد الطفلة بتول : حصلت الموافقة على السدية لكن تم منع الاوكسجين من الصعود بالطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).