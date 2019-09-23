2019/09/23 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقتشي : إذا عادت أمريكا للإتفاق النووي يمكن أن نشهد لقاءا بين روحاني و ترامب خلال اجتماعات مجموعة ٥+١

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