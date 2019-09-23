2019/09/23 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان يبحث قانون التصنيع العسكري وتمليك الاراضي الزراعية خلال جلسة الغد

البرلمان يبحث قانون التصنيع العسكري وتمليك الاراضي الزراعية خلال

جلسة الغد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يبحث قانون التصنيع العسكري وتمليك الاراضي الزراعية خلال جلسة الغد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يبحث قانون التصنيع العسكري وتمليك الاراضي الزراعية خلال جلسة الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).