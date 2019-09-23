– فيديو – هدى سجاد تكشف عن “تحايل” رافق تسمية أعضاء لجنة الاتصالات والاعلام

2019/09/23 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اتهمت النائبة هدى سجاد أعضاء في لجنة نيابية لم تسمهم ” بالتحايل” اثناء انضمامهم الى اللجنة .وقالت يجاد انه رافق تسمية أعضاء لجنة الاتصالات والاعلام النيابية عملية تحايل وضحتها في مقابلة مع برنامج المعادلة على ان آر اي التلفزيون المحلي .و كانت سجاد وجهت اتهامات في الماضي لوزارة الاتصالات و […]

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