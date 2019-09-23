واع تنشر البيان الختامي للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن

2019/09/23 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية البيان الختامي للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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