– فيديو – هدى سجاد تكشف عن “تحايل ” : الرئيس يطالب إسقاط ديون اسيا

2019/09/23 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اتهمت النائبة هدى سجاد أعضاء في لجنة نيابية لم تسمهم ” بالتحايل” اثناء انضمامهم الى اللجنة .فيما كشفت عن ملف إرسال الرىيس العراقي برهم صالح طلبا الى وزير العدل لالغاء ديون شركة اسيا سيل ..92C5934A-C105-4C79-884B-893B99D45DF4 وقالت يجاد انه رافق تسمية أعضاء لجنة الاتصالات والاعلام النيابية عملية تحايل وضحتها في مقابلة مع […]

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