2019/09/23 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 بين قتيل وجريح في صفوف مرتزقة السعودية جراء استهدافهم بـ4 صواريخ زلزال 1 في جبهة حرض بحجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/23 | 00:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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