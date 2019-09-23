"ديك نوتردام" يظهر في باريس بعد تضرره خلال الحريق

2019/09/23 | 00:59

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يظهر هذا الأسبوع في معرض بباريس، تمثال ديك نحاسي كان يعلو برج كاتدرائية نوتردام، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر على تضرره خلال الحريق الذي

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