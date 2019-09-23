العراق يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي {دافوس}

2019/09/23 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في مقر إقامته في نيويورك، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شوالبة، اليوم الاحد،على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وشدد الرئيس بحسب بيان مكتب رئاسة الجمهورية الاعلامي الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "على ضرورة بناء نظام اقتصادي جديد في المنطقة، يدعم السلم الأهلي في البلدان كافة"، مبيّناً "ضرورة الاقتصاد بوصفه داعماً للسلام، من خلال الروابط التي ينشئها سوق العمل".من جانبه ثمّن "شوالبة توجهات الرئيس الاقتصادية مُعرباً عن أمله بتضافر الجهود من أجل خلق بيئة اقتصادية إيجابية للعمل".هذا وتسلّم صالح "دعوة رسمية من المنتدى الاقتصادي العالمي للاشتراك في منتدى دافوس، حيث شكر شوالبة على هذه الدعوة".



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