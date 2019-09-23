صور – قمة ثلاثية في نيويورك تجمع برهم صالح و السيسي و الملك عبدالله الثاني

2019/09/23 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، في نيويورك امس الأحد، على هامش فعاليات الدورة الـ 74 للجمعية العام للأمم المتحدة.واستعرض القادة آخر التطورات بين الدول الثلاث، في اجتماع يأتي استكمالا للقمة الثلاثية في 24 مارس 2019، وبحثوا سبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي […]

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