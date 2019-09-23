رئيس الجمهورية في القمة الثلاثية: يجب ترسيخ السلام في المنطقة وإبعاد شبح الحرب عنها

2019/09/23 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ضرورة ترسيخ السلام في المنطقة وإبعاد شبح الحرب عنها.

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