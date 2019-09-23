حمدى عبد العزيز - الأمانة مع النفس أولاً وأخيراً

2019/09/23 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز أين هو الإتساق الذي يرضي عنه الضمير ..في أن نري ليل نهار قبل 14 أغسطس 2013 ضرورة فض إعتصام رابعة (المسلح) ..، وأن نكتب أن علي مواقع التواصل الإجتماعي أن المعتصمين جماعات إرهابية ..ثم إذ فجأةنكتب ، ونعلن في 2016 أو 2018 أو الآن ، أو غداً ..أن الفض كان مذبحة ؟إذا كان الأمر كذلكلماذا لاتعلنوا تضامنكم مع جماعات الفاشية الدينية ، علي إعتبار أنكم أثبتم تحقق هذه المظل......

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