وزير الهجرة ” اغلقنا أربعة مخيمات للنازحين وإعادتهم لمناطقهم الأصلية

2019/09/23 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاثنين عن إغلاق أربعة مخيمات للنازحين في الموصل .

وذكر وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى إنه “تم إغلاق أربعة مخيمات والتي تتخذها العوائل النازحة سكنا لها ( الجدعة الثاني والثالث والمدرج فضلًا عن مخيم السلامية الثالث في محافظة نينوى” .

موضحا أن “ذلك جاء بعد ادماج عوائل مخيمي الجدعة الثاني والثالث بمخيم الجدعة الأول نتيجة مغادرة اغلب العوائل التي كانت تسكنها وعودتها لمناطق سكناها الأصلية .

وتابع ” كما قامت الوزارة باغلاق مخيم المدرج في ناحية القيارة وكذلك مخيم السلامية الثالث شرق مدينة الموصل وإعادة العوائل النازحة التي تسكن المخيمين إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد ان قضوا قرابة اربعة اعوام في المخيم”.

ونوه ” ان الوزارة ماضية في ستراتيجية اعادة الأسر النازحة الراغبة بالعودة لمناطق سكناها الأصلية وصرف منح العودة لهم وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد على اعلان الوزارة عن إغلاقها مخيمات الحاج علي ونمرود والجدعة السادس جنوب مدينة الموصل بعد انتهاء الغرض الأساسي من إنشاء تلك المخيمات وعودة جميع الاسر النازحة إلى مناطق سكناها الاصلية في محافظتي صلاح الدين والانبار .

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