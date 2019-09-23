العثماني يعرض على العاهل المغربي حكومته المعدلة

2019/09/23 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثماني يعرض على العاهل المغربي حكومته المعدلةالرباط – استفسر العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعدالدين العثماني عن تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو الماضي.وجاء استفسار العاهل المغربي خلال استقباله رئيس الحكومة العثماني.وأكد الديوان الملكي أن التوجيهات الملكية تتعلق بما توصل إليه العثماني بشأن التعديل الوزاري المرتقب.وكان سعدالدين العثماني قد أعلن رسميا الخميس الماضي أنه كلف من طرف الملك محمد السادس بتقديم مقترحات أسماء جديدة للمناصب الحكومية والإدارية قصد إجراء تعديل وزاري في الأيام المقبلة. وأكد المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي أنه “سيتم الإعلان عن نتائج المشاورات وفقا لأحكام الدستور”.وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة لا يمر بأي ضغط وأنه عازم على أن تكون التشكيلة الحكومية المعدلة جاهزة قبل افتتاح الدورة التشريعية القادمة، وأن عدد الحقائب سيتقلص إلى ما بين 24 و26 وزارة.وأكد البرلماني نبيل الأندلسي أن الاستفسار عن تقدم رئيس الحكومة في مشاوراته، يبقى عاديا جدا، على اعتبار أن “التكليف الملكي” كان مشروطا زمنيا، بانطلاق السنة السياسية الحالية.وشدد على أنه في حال قدر سعدالدين العثماني أن التكليف يحتاج إلى وقت إضافي فيجب أن يطلبه من الملك محمد السادس كما وقع سابقا، مع تقديم التوضيحات الضرورية.ويعتقد رضا الفلاح الأستاذ الجامعي أن ما يفهم من استقبال رئيس الحكومة يدخل في خانة استشعار حالة التباطؤ في تفعيل خطاب العرش الأخير.

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