2019/09/23 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الليبي: "قوات تركية خاصة" تقاتل بصفوف ميليشيات طرابلس كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل إلى جانب الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس.ولطالما أعلن قادة الجيش الوطني الليبي عن الدعم التركي لميليشيات طرابلس، لكن تصريح المحجوب الذي أدلى به بوجود قوات على الأرض يعد الأول من نوعه.وأوضح المحجوب أنه "تم الوصول إلى مرحلة مهمة على طريق حسم المعركة ضد الميليشيات في طرابلس"، التي بدأها الجيش الوطني الليبي قبل أشهر لتحرير العاصمة الليبية.وأفاد المحجوب باستهداف مخزن للأسلحة تابع لميليشيات طرابلس، مشيرا إلى إصابة رتل للميليشيات واستهداف عدد من المواقع في عين زارة.وتابع: "المعارك أدت إلى مقتل عدة قادة لميليشيات طرابلس"، مبرزا مقتل أكثر من 90 وإصابة 150 في صفوف المسلحين جراء الغارات على العاصمة.وواصل الجيش الوطني الليبي عملياته ضد الميليشيات، حيث شن قصفا جويا، في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة.ويأتي ذلك ضمن عمليات الجيش الليبي التي تستهدف مواقع الميليشيات في محاور عدة في العاصمة طرابلس.

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