ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الاسباني من قلب الأندلس

2019/09/23 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينًا على مُضيفه إشبيلية، بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب سانشيز بيزخوان في الاندلس.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 64، من كرة رأسية.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة، في صدارة جدول الترتيب الى جانب أتلتيك بيلباو ، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الخامس.انتهى

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