2019/09/23 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن إِلَى أَيْن يَقُوْدُنَا حَمْدوك ؟!فيصل عوض حسنالتَزَمَ الدكتور حمدوك، فور إعلانه رئيساً للوُزراء، بمُعالجةِ التَرَهُّلِ الإداري واعتماد (الكفاءة) معياراً للاسْتِوْزَار، وتحقيق التَوَازُن (الاسْتِوْزَاري) بين مناطق/أقاليم السُّودان، وتعزيز الشفافِيَّة ومُحاربة الفساد وبناء دولة القانون والعدالة، وتحسين الأوضاع المعيشيَّة وإصلاح الخدمة المَدَنِيَّة، وتهيئة اقتصاد يقوم على الإنتاج ولي......

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