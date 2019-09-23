2019/09/23 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wv80wN9n70Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة الطفلة رقية مصابة بورم خبيث حالتها تتطلب عملية وحالتهم المادية لا تتحمل تكاليف العملية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناشدة الطفلة رقية مصابة بورم خبيث حالتها تتطلب عملية وحالتهم المادية لا تتحمل تكاليف العملية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).