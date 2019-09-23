موازنة 2020.. مخاوف وتشاؤم اقتصاديين وتحذيرات من أزمة مالية العام المقبل

2019/09/23 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطغى التشاؤم على الأجواء داخل البرلمان العراقي، بشأن موازنة العام المقبل 2020 التي بدأ أعضاء في لجان الشؤون المالية والقانونية والاقتصادية بمراجعة واسعة لها

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