نيجيريا تتخذ إجراءات صارمة لتعقب الإسلاميين

2019/09/23 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيريا تتخذ إجراءات صارمة لتعقب الإسلاميينأبوجا – أعلن الجيش النيجيري أنه سوف يطبق إجراءات صارمة لفحص الهويات بالنسبة للأشخاص الذين يمرون عبر ثلاث ولايات بشمال البلاد، وذلك في إطار جهوده للقضاء على المسلحين الإسلاميين في المنطقة.ونقل عن الجيش القول عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن إجراءات الفحص ضرورية لأن المجرمين يختبئون وسط المدنيين في بعض البلدات في ولايات أداماوا وبورنو يوبي بشمال البلاد.وأضاف أنه سوف يتم قبول بطاقات الهوية وبطاقات تسجيل الناخب ورخص القيادة وجوازات السفر بصفتها وثائق إثبات للهوية.وأوضح “يتعين على المواطنين أن يحملوا دائما أي شكل من أشكال بطاقات إثبات الهوية لدى تحركهم في الولايات الثلاث”.وأكمل “في حال عدم إثبات هوية شخص، سوف يخضع لعملية تدقيق وتحقيق شامل لتحديد صلته مع المتمردين “.وتهدف “عملية التحقق الإيجابي” التي يقوم من خلالها الجيش بتحديد الهوية وإلقاء القبض على المسلحين المشتبه بهم، إلى إنهاء التمرد في شمال شرق البلاد.وامتد تمرد بوكو حرام المستمر، منذ 8 سنوات، ضد حكومة نيجيريا إلى الدول الثلاث المتاخمة؛ النيجر والتشاد والكاميرون، ما أدى إلى مقتل نحو 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 2.6 مليون نسمة.

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