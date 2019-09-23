2019/09/23 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطل "فرامل" يسقط 22 قتيلا قتل 22 شخصا على الأقل، بعدما اصطدمت حافلة في تل من الأتربة غربي باكستان.وأن الحادث الذي أصيب فيه 15 آخرين، وقع في الطريق المؤدي إلى مدينة روالبندي، شمال غربي باكستان.وذكرت السلطات الباكستانية أن تضاريس الطريق في المنطقة الجبلية النائية جعلت من مهمة الإنقاذ صعبة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ في المنطقة تفتقر إلى المعدات اللازمة.وتفيد التحقيقات الأولية بأن الحادث وقع إثر عطل في مكابح الحافلة الكبيرة.وذكر شاهد عيان أن 37 شخصا كانوا على متن الحافلة، بينهم نساء وأطفال وجنود.وتعتبر هذه الحوادث شائعة إلى حد ما في باكستان، حيث يتجاهل كثير من السائقين قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة الطرق أو انعدامها أحيانا.وكان 24 شخصا لقوا مصرعهم، الشهر الماضي، عندما سقطت حافلة كانت تسير في طريق جبلي في نهر مجاور.

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