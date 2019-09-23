تنسيق إيراني حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية

2019/09/23 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديث إيران وأذرعها عن السلام في المنطقة بعد سابقة قصف منشآت نفطية سعودية وبعد موجة الغضب الدولي التي أثارتها تلك الحادثة، لا

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