تقييد حركة روحاني وظريف في نيويورك.. لا تأشيرات سفر أميركية لمساعدي الرئيس الإيراني

2019/09/23 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الأحد بأن أميركا امتنعت عن إصدار تأشيرات لمساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني المسؤولين عن تنظيم برامجه ولقاءاته

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