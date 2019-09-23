هل باتت اتفاقية الهجرة الأوروبية – التركية على مشارف الانهيار

2019/09/23 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسيته حيال أزمة الهجرة، وذلك تداركا لتراجع شعبيته نتيجة سياساته الخارجية الخاطئة التي كانت كلفتها عالية

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