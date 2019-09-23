بين حقوق بغداد ومصالح أربيل.. قانون النفط والغاز.. صراعات وتجاوزات

2019/09/23 | 05:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت طوال الأيام الماضية، المؤشرات الدالة على أن القوى السياسية العراقية ذاهبة إلى حسم أهم الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية المركزية ونظيرتها في إقليم

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