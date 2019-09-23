2019/09/23 | 05:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظفر النواب يدخل المستشفى ووفد حكومي يزوره زار وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، شاعر العراق الكبير مظفر النواب في إحدى مستشفيات إمارة الشارقة، عند وصوله إلى دولة الإمارات، للاطمئنان على حالته الصحية.والتقى الوزير الحمداني بالطاقم الطبي للشاعر، لمعرفة آخر تطورات حالته الصحية، حاملاً معه رسالة تحية واهتمام من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومعرباً عن شكره وتقديره لحسن الرعاية الطبية التي قدمتها له المستشفى وكل الأطراف التي كان لها الدور في ذلك.ورافق الحمداني في زيارته إلى النواب سفير جمهورية العراق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عز الدين محمد نوري، ورئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الدكتور ناجح المعموري وعدد من الشخصيات الأدبية والثقافية بينهم الشاعر ناظم السماوي.ويعد النواب رمزاً من رموز الشعر العراقي والعربي، وآيقونة للأدب الثوري، وعلماً من أعلام الثقافة العراقية.

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