2019/09/23 | 05:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PODpqNChVVk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيدة زينب عندما دخلت مجلس يزيد سالها منو انتي كلتله اني ام ابوي الما تهزه الوادم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيدة زينب عندما دخلت مجلس يزيد سالها منو انتي كلتله اني ام ابوي الما تهزه الوادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).