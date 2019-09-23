"الشفل" ليس حلا.. وفروا البديل.. السكن والعمل

2019/09/23 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الزهرة البياتي

في ذات يوم من العام (1958) أذكر جيداً وأنا ابن الثالثة من العمر كيف حزم والدي رحمه الله، الفلّاح (الشابع ضيم)، أمتعتنا البيتية

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