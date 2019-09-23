أجبني يا أبا ذر.. أجبني

2019/09/23 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجلبي

ما زلت لا اعرف اين ستاخذنا السياسة، هل نتجه نحو الهاوية؟ ام نحن في الهاوية بالفعل؟

اسئلة تتمحور في مرتكز الذات ولا تجد لها جوابا

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