عواد: محافظ البصرة يحظى بدعم شعبي كبير وخطوات عمله موفقة

2019/09/23 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيرد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أمس الأحد، على بعض أسئلة المواطنين حول حملة اهالي البصرة لرفع التجاوزات. وقال عواد «كنا ولازلنا اول الداعمين لحملة اهالي البصرة لرفع التجاوزات»، لافتاً إلى أن «عمل رفع التجاوزات من اختصاص المحافظ وخلية المتابعة وليس من واجباتنا وهم يحضون بالدعم من قبلنا ومستعدين لاي مساعدة في حال طلب منا ذلك».وأشار عواد إلى أن «محافظ البصرة بحملته هذه يحظى بدعم شعبي لم يشهد له مثيل اي محافظ سابق وعليه ان يستثمر هذا الدعم بالشكل الصحيح».وأكد النائب في البرلمان «ساقوم بفتح ملفات التجاوزات الكبرى امام القضاء والبرلمان والمحاكم الدولية وحسب نوع القضية واولها تجاوزات الكويت على اراضينا ومياهنا وكذلك تجاوزات وزارة النفط بمصادرة اراضي البصرة بحجة مناطق محرمة نفطيا اضافة لضم حقل صبا النفطي البصري لمحافظة ذي قار». ووجه عواد نصيحة إلى محافظ البصرة، وقال «نصيحتي لمحافظ البصرة ان لا يستمع سوى للشعب البصري وليعلم بان قوة الشعب اقوى من الجميع»، مشدداً على أن «الشعب البصري معروف بشجاعته ويحب القرارات الشجاعة».وتابع عواد «لدينا مهندسين وخبراء بصريين بانشاء أسواق شعبية وسوق الخيمة مثال لذلك ويجب الاستفادة من خبراتهم لبناء الاسواق»، مخلصاً إلى القول «الرحمة مع الفقراء هي قمة الشجاعة».

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