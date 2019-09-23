2019/09/23 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / طالب ضاحي اعلنت محافظة بغداد عن مباشرة مديريات تربية بغداد الست في جانبي الكرخ والرصافة لإعلان نتائج المقبولين للمتقدمين للوظائف التربوية والإدارية.بيان لمحافظة بغداد اشار الى ان « عملية الاعلان تأتي استنادا الى توجيهات محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري الذي اكد على حسم هذا الملف خلال الاسبوع الحالي وقبل بدء العام الدراسي الجديد»، مشيرة الى ان «اعلان الاسماء المرشحة لتعينات المديريات في بغداد والتي يبلغ عددها 12 الف و935 درجة وظيفية في حين بلغ عدد المتقدمين لها نحو ١٥٠ الف متقدم وهذا لا يتناسب مع حجم الدرجات المتوفرة «.وبينت المحافظة «ان الدرجات موزعه كالاتي عدد درجات المديرية العامة للكرخ الاولى بلغ الف و424 والكرخ الثانية الفين و669 والكرخ الثالثة الفين و400 والرصافة الاولى الفين و131 والرصافة الثانية الف و132 والرصافة الثالثة ثلاثة الأف و 179 «، مؤكدة ان «الاختيار جرى وفق المعايير اذ راعت النسب المحددة بموجب تعليمات وزارة المالية للعام الجاري».واكدت المحافظة انه «تم تعيين عدد كبير من المحاضرين تثميناً لجهودهم التي بذلت طيلة الاعوام السابقة»، منوهة الى «وجود التخصيص المالي من قبل وزارة المالية للدرجات المعلنة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد : مديريات التربية تعلن نتائج المقبولين للتعيين للوظائف التربوية والإدارية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد : مديريات التربية تعلن نتائج المقبولين للتعيين للوظائف التربوية والإدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).