ياساسة أنكم موظفون

2019/09/23 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

من موروثات أجدادنا أبيات شعر قديمة قالها سهل بن مالك الفزاري في امرأة من قبيلة طي، بعد أن ثوى في حيهم، حين خرجت من

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